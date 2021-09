Coronanieuws: 'Stop met quarantaine voor groepsgenootjes opvang'

Kinderen in een crèche (foto: ANP 2021/Romuald Meigneux). vergroot

Ook deze zondag houden we je in dit blog op de hoogte van de laatste ontwikkelingen over het coronavirus en de coronacrisis in en buiten Brabant.

De hoofdpunten:

Oudervereniging: 'Stop met quarantaine voor groepsgenootjes opvang.'

Marga Bult wint de Majoor Bosshardtprijs vanwege haar werk als verpleegkundige in coronatijd.

Lees al het nieuws over het coronavirus en de coronacrisis op onze themapagina.

Liveblog

11.19 'Stop met quarantaine voor groepsgenootjes opvang' Als een klein kind dat naar de crèche gaat positief test op het coronavirus, zou het niet zo moeten zijn dat automatisch alle andere kinderen van de groep in quarantaine moeten gaan. Dat zegt Gjalt Jellesma, voorzitter van de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK). "Kleine kinderen lopen nauwelijks risico bij een coronabesmetting, zegt Jellesma. "Op het moment dat ze besmet raken maar niet echt ziek worden, bouwen ze immuniteit op. Dat is toch wat we willen?"

11.00 Voorzichtig weer knuffelen: 'De eerste keer was zo overweldigend' Nu steeds meer mensen gevaccineerd zijn, lijkt er een einde te komen aan het tijdperk van de elleboogbegroetingen en het voortdurend anderhalve meter afstand houden. Al schrijven de regels officieel nog anders voor: voorzichtig wordt er weer wat meer geknuffeld. "Maar zoals het was, wordt het nooit meer denken wij." vergroot

10.41 FC Barcelona presenteert hoge vaccinatiecijfers Liefst 99,9 procent van de voor FC Barcelona uitkomende professionele sporters is gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat meldt de Catalaanse club ter ondersteuning van de vaccinatiecampagne. Barcelona heeft onder meer ook professionele takken in handbal, hockey en basketbal. Van alle overige werknemers is inmiddels 92 procent (deels) gevaccineerd. Op de website noemt de club vaccineren 'het belangrijkste instrument om de wereldwijde pandemie te bestrijden'.

05.53 Marga Bult wint Majoor Bosshardtprijs Marga Bult heeft de Majoor Bosshardtprijs gewonnen. De zangeres uit Oisterwijk kreeg de prijs door haar oude baan als verpleegkundige weer op te pakken tijdens de coronacrisis. Volgens de jury vertegenwoordigt de zangeres met haar werkzaamheden symbolisch alle vrijwilligers die zich hebben ingezet tijdens de coronacrisis. Bult werkte na een oproep in een zorghotel voor coronapatiënten in Uden. Wachten op privacy instellingen...

23.59 Nacht van de Vluchteling Zaterdag rond middernacht begon het wandelevenement Nacht van de Vluchteling. Zo'n 2400 deelnemers liepen in zes steden (Tilburg, Haarlem, Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Arnhem) veertig kilometer om geld op te halen voor noodhulp aan vluchtelingen. Vanwege de coronamaatregelen werd de nachtelijke loop in aangepaste vorm gehouden. Deelnemers startten gefaseerd en er was geen start- of finishprogramma.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.