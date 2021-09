Kijk hier live naar het Bloemencorso Valkenswaard

Het wordt anders dan anders, het Bloemencorso in Valkenswaard dit weekend. Zondag is de laatste dag dat de prachtige bloemenwagens te zien zijn, en Omroep Brabant zendt de beelden live uit.

Te voet of met de fiets

Het hele weekend kunnen bezoekers via een route te voet of met de fiets de achttien wagens bekijken. Allemaal met het thema 'in bloei', een knipoog naar het feest dat het Corso in Valkenswaard is. Het thema waarvoor eerder werd gekozen, 'Wereldse feesten', wordt doorgeschoven naar een ander corsojaar.