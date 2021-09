Ophef over corona-onderscheiding voor Marga Bult

Marga Bult heeft de Majoor Bosshardtprijs gekregen. De zangeres uit Oisterwijk ontving de prijs door haar oude baan als verpleegkundige weer op te pakken tijdens de coronacrisis. Maar op social media is flink wat ophef ontstaan over deze prijs voor Bult.

Volgens de jury vertegenwoordigt de zangeres met haar werkzaamheden symbolisch alle vrijwilligers die zich hebben ingezet tijdens de coronacrisis. Bult werkte na een oproep in een zorghotel voor coronapatiënten in Uden.

Maar volgens verschillende Twitteraars verspreidt Bult 'desinformatie' en 'complottheorieën' over het coronavirus, iets wat niet bij de prijs zou passen. Bult heeft zich regelmatig kritisch uitgelaten over het corona- en vaccinatiebeleid. Ook heeft de zangeres zich niet laten vaccineren.

'Zo repectloos' Bult is niet blij met de kritiek die ze over zich heen krijgt na het ontvangen van de prijs. "Het Leger des Heils draagt deze op aan al het zorgpersoneel in Nederland. Kom je thuis en zie je deze vreselijke, hatelijke reacties van mensen", schrijft ze op Twitter. "Waarom doen mensen dit? Zo respectloos."

De Majoor Bosshardtprijs is in het leven geroepen om het werk van majoor (eigenlijk luitenant-kolonel) Alida Bosshardt te herdenken. De prijs wordt sinds 2006 jaarlijks uitgereikt. Ze was officier bij het Leger des Heils en was eind vorige eeuw het gezicht van de liefdadigheidsinstelling.