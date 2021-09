Sparta'25 verliest met 55-0: 'Was pas tweede keer dat ze samen speelden'

Nooit eerder verloor een team van Sparta'25 met 55 doelpunten tegen. vergroot

Het kersverse tiende voetbalteam van Sparta'25 uit Beek en Donk heeft zondag clubhistorie geschreven door met 0-55 te verliezen van ELI 3 uit Lieshout. "Nooit eerder heeft een team met zoveel doelpunten tegen verloren", erkent voorzitter Erwin Gramser van Sparta'25. "Ik heb ze na afloop een rondje van de club gegeven want we zijn trots dat we een tiende team hebben, maar ze moeten er wel lol in blijven houden."

"Het tiende team van Sparta'25 is gevormd uit een vriendenclub waarvan enkele spelers geen enkele voetbalervaring hebben. Om bovendien het team aan te vullen tot elf, doen er twee spelers uit het gehandicaptenteam mee. Dit is pas de tweede keer dat ze samen voetballen", verklaart de voorzitter de memorabele uitslag een beetje.

"Vorige week verloren ze met 4-8, dat is toch anders"

De verloren wedstrijd is onderdeel van een bekerprogramma waarin teams min of meer willekeurig tegen elkaar spelen. "De niveauverschillen kunnen dan erg uiteenlopen, maar dit is wel een enorm verschil. Vorige week verloren ze met 4-8, dat voelt toch anders. We hopen dat ze de koppies overeind houden want zodra de normale competitie start denk ik dat er leukere potjes gespeeld gaan worden", zegt de voorzitter hoopvol.

In de kantine van Sparta'25 gaat het nieuwtje over de legendarische uitslag snel rond. Sem Fransen is één van de spelers van het tiende team en speelt daarnaast in het gehandicaptenteam. 'Iedereen kent mij hier en vraagt me hoe die uitslag mogelijk is. Dat is niet zo leuk. Ik heb zelf maar twintig minuten gespeeld en toen moest ik naar de kant vanwege een blessure. We hadden geen wisselspelers, dus toen ging het helemaal hard. Er vielen na mij nog twee spelers uit. Ik ben bij 0-20 gaan douchen, een kwartier later waren er 15 doelpunten gevalllen", klinkt het nog steeds vol ongeloof uit de mond van Sem.

"Het was uiteindelijk voor niemand meer leuk"

De voorzitter snapt niet dat de wedstrijd niet eerder gestopt is. "Het was voor niemand leuk" Sem denkt dat Sparta''25 dan een boete had gekregen, maar de voorzitter zegt dat het zo'n vaart niet had gelopen. "Spreek af dat je bij dertig doelpunten stopt of dat je nog maar een kwartier doorgaat. Het belangrijkste is dat iedereen er lol in houdt.""

