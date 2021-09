500 mensen zwemmen om geld op te halen voor kankeronderzoek

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Zwemmen tegen kanker: ‘Dankzij geld kunnen patiënten haren behouden’

Stuk voor stuk springen ze in het water, de bijna vijfhonderd deelnemers aan ‘Swim to Fight Cancer’. Samen zwemmen ze door het recreatieplas de IJzeren Man in Vught. Allemaal met maar één doel voor ogen: zoveel mogelijk geld ophalen om kanker de wereld uit te krijgen.

Een groepje vrienden is bezig aan hun eerste meters. ''Wij zwemmen voor onze vriend Jasper. Hij is zo ziek dat hij er vandaag helaas niet bij kan zijn.’’ In totaal moeten de mannen twee kilometer zwemmen. Dan hebben ze 2300 euro opgehaald. ''Ik ga strijden voor hem’’, roept één van de vrienden.

''Ik zwem voor al mijn patiënten.''

Iemand die de finish al gehaald heeft is Liesbeth Franken uit Drunen. Ze stapt met tranen het water uit. ''De sfeer was schitterend. Ik heb er heel erg van genoten’’, vertelt ze met een snik. ''Mijn schoonzus is in februari overleden aan kanker. Ze zwom altijd met ons mee. Dat maakt het voor ons vandaag extra mooi.’’

Vijftien medewerkers van de afdeling oncologie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis zijn ondertussen halverwege de twee kilometer. ‘’Ik zwem voor al mijn patiënten en mijn vriendin Simone, die helaas ook kanker heeft gehad'', vertelt een verpleger terwijl hij halverwege de tocht is.

‘’Dit is zo belangrijk voor kankeronderzoek en voor de mensen zelf.''

Aan de kant staat voorzitter Marc Lammers te genieten van de strijdkracht van alle deelnemers. ''Dit is zó belangrijk voor kankeronderzoek en voor de mensen zelf. Iedereen kent wel iemand met kanker. Daarom is het goed dat we dit doen.''

Zelf is Lammers zijn moeder verloren aan kanker. ''Ze is op 56-jarige leeftijd aan maagkanker gestorven. Een leeftijd waar ik nu naartoe ga. Ze was een voorbeeld voor mij, iemand die kon strijden. Ik ben daarom ook enorm trots op dit evenement.’’

Lammers is óók trots omdat het hele evenement in 24 uur tijd van de binnenstad in Den Bosch is verplaatst naar recreatieplas de IJzeren Man in Vught. ''Donderdag en vrijdag is er te veel regen in Boxtel en Eindhoven gevallen. Daarom hebben we een plan B moeten inzetten.’’

Aan de finish lopen de emoties hoog op. Zo komt na twee kilometer zwemmen Jochem van Dongen uit Vught uit het water. Hij heeft samen met zijn kantoor geld ingezameld. ‘’Een collega van mij heeft twee keer kanker gehad. Daarom was het de moeite om mee te doen.’’ Hij heeft samen met zijn collega’s 15.000 euro opgehaald.

Een eindbedrag kan Marc Lammers nu nog niet noemen. Hij hoopt de 400.000 euro te halen. ''Dat geld gaat naar jonge dokters die onderzoek doen naar kanker.'' Lammers benadrukt dat honderd procent van het gedoneerde geld naar kankeronderzoek gaat.

Foto: Noël van Hooft. vergroot

