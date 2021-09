Bloemencorso Valkenswaard maar dan anders: 'Liever corsovirus dan corona'

Wachten op privacy instellingen... Foto: Reisvenne Oranje Foto: Reisvenne Oranje Foto: Reisvenne Oranje Foto: Reisvenne Oranje Foto: Reisvenne Oranje Foto: Reisvenne Oranje Foto: Reisvenne Oranje Volgende Vorige vergroot 1/8 Geen optocht, wél bloemencorso in Valkenswaard: 'Liever corso dan corona'

De veertien praalwagens van het bloemencorso Valkenswaard, die verspreid in het dorp staan opgesteld, trokken zaterdag en zondag veel bekijks. Vanwege corona is er al twee jaar geen optocht van de praalwagens. Toch kwam het corso dit jaar weer een beetje tot bloei.

The world opens up, luidt het thema van buurtschap Stadse Bergen. Na corona komt de wereld weer langzaam in beweging. Dat wordt uitgebeeld met een enorm object en een soort mini-theatervoorstelling. De toeschouwers maken veelvuldig filmpjes en foto's en applaudisseren volop. Enthousiasme genoeg bij het publiek. "Dit is weer een wat anders", is een veelgehoorde opmerking.

Liever een optocht

Enthousiasme of niet, de wagenbouwers hadden toch liever een optocht gehad, zegt Erik Faasen van buurtschap Stadse Bergen. Wel heeft hij er begrip voor dat er toch geen optocht is. "Er is overleg geweest met de wagenbouwers en ik vond dit een goed alternatief." Wat hij mist is de spanning. "Het uit de tent rijden, de optocht, gaat alles wel goed... dat mis je."

"Ik zeg maar zo: liever het corsovirus dan het coronavirus", zegt burgemeester Anton Ederveen over het alternatieve corso. "Het is een hele mooie vorm zo met een geweldig resultaat en mensen genieten ervan", aldus de burgemeester, "Dit is Valkenswaard op zijn best. Maar volgend jaar houden we weer de parade met rondtrekkende wagens. Ik zie ernaar uit!"

Enthousiasme over het alternatieve corso is er ook bij Monique Arts van Valkenswaard marketing, de club die Valkenswaard promoot. "Ik denk dat het net zo druk is als anders, alleen het evenement duurt twee dagen én de wagens staan verspreid, dus je beleeft het anders". De opzet noemt ze 'superleuk'.

"Omdat het een vol weekend is, en er zijn objecten waar je ook daadwerkelijk op mag om een foto te maken. Dat heb je met een parade niet, dus er is nu wel meer binding met het publiek."

Op de foto

Die binding met het publiek is bijvoorbeeld te zien op de Markt. Daar kunnen mensen op de foto voor de praalwagen, waarin een echte fotograaf zit. Er wordt veelvuldig gebruik van gemaakt. "Valkenswaard, te mooi om vast te leggen", is de toepasselijke titel van het bouwwerk van buurtschap Kompas.

Het zou zomaar kunnen dat het corso in de toekomst een andere vorm krijgt. Zo zou het zaterdag en zondag kunnen worden gehouden. Misschien heeft de corona ellende ook nog tot vernieuwing van het evenement geleid. Daarover gaan ze in Valkenswaard na het bloemencorso praten.

