Autobrand in Helmond zorgt voor schade bij drie wagens

1/3 De voorkant van de bus is ernstig beschadigd (foto: SQ Vison/Harrie Grijseels).

Bij een flinke autobrand in Helmond zijn drie auto's beschadigd. De brand begon bij een bestelbus en sloeg over op de wagens ernaast.

De brand ontstond rond half tien 's avonds aan de Kluisstraat, midden in het centrum van Helmond.

Vuur sloeg over

De vlammen sloegen over op de auto links van het busje. De auto rechts liep alleen wat schade op door de hitte van het vuur. De bestelwagen is total loss. Vooral aan de voorkant bij de motorkap heeft de brand grote schade aangericht.