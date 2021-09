Horeca woest over nieuwe coronaregels: oproep om niet te gaan controleren

Ruud Bakker in zijn zaak Dommel 18 in Eindhoven (foto: Noël van Hooft) vergroot

Voorzitter Ruud Bakker van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Eindhoven is 'helemaal klaar' met de coronabeperkingen die het kabinet aan de horeca oplegt. Bakker vreest hij dat het verplicht stellen van een testbewijs de horeca nog meer klanten kan kosten: mensen die geen zin hebben in al het gedoe. "Dus wij gaan de horeca oproepen om niet te gaan controleren."

Zondag lekte een aantal nieuwe coronaversoepelingen uit, maar de horeca zou er vanaf 1 oktober juist een taak bij krijgen: iedereen van 13 jaar en ouder moet dan verplicht een coronatoegangsbewijs laten zien bij een bezoek aan een café, een concertzaal of theater. Bakker gaat ervan uit dat de consument zijn of haar gezonde verstand gebruikt en thuis blijft als die ziek is.

"Ik heb het idee dat wij van de overheid de gifbeker krijgen", vertelt Bakker. "Dat er iedere keer bijgeschonken wordt en dat wij die beker maar moeten blijven leegdrinken." Hij krijgt bijval van vicevoorzitter Johan de Vos van de afdeling Breda.

'Ik vind dit richting discriminatie gaan'

Bakker snapt op zich wel waarom de overheid wil dat er om coronatestbewijzen wordt gevraagd. "Maar we krijgen daar totaal niks voor terug! De nachthoreca mag nog steeds niet open, we moeten nog steeds om middernacht dicht... Dat kan ik totaal niet volgen. Ik vind dat dit richting discriminatie gaat en daar pas ik voor. Ik ga geen voorselectie maken in mijn zaak, en tegen de ene klant zeggen dat die er wel in mag en de andere niet. In heel Eindhoven hebben we het hierover gehad en heel Eindhoven heeft aangegeven: succes met het houden van die controles! De boa's gaan het hier dan heel druk krijgen..."

Ruud vraagt zich hardop af hoe al die controles zouden moeten gaan plaatsvinden. "We hebben hier vijf- tot zeshonderd horecazaken. Zie je het voor je, als je bij een friettent naar binnen wil of bij een shoarmazaak? Dat daar iemand wordt neergezet die moet gaan controleren of jij getest bent? Om een broodje shoarma te krijgen?"

Handjes

Hij vraagt zich daarnaast af waar hij de handjes voor deze nieuwe taak vandaan moet halen. "We hebben in de horeca nú al te weinig personeel. Ik moet me op dit moment al in allerlei bochten wringen om aan handjes te komen. Jongens, dit is van de zotte. Dit heeft echt weer iemand bedacht op een Excel-sheet, iemand die totaal niet weet hoe dit in werkelijkheid werkt. Misschien hebben die politici in Den Haag niets te doen en kunnen de ministers gaan meehelpen?!"

Bakker krijgt bijval van kroegeigenaar Johan de Vos. Hij is vicevoorzitter van de afdeling Breda van Koninklijke Horeca Nederland en eigenaar van café Boerke Verschuren in Breda. "We krijgen er in de horeca, als dit wordt doorgevoerd, een poespas bij waar je u tegen zegt. Zo meteen moet ík de discussie aan met klanten, als ik hen vraag of ze gevaccineerd zijn of niet. Daar hebben die mensen geen zin in en wij als horeca ook niet. Helemaal in de buitenlucht, want mensen zitten nu ook op het terras en daar is niks aan de hand."

Hij heeft een boodschap voor de overheid: "Regel het zelf maar even, als je die testbewijzen zo graag wil controleren. Maar leg het niet weer op het bordje van de horeca. En als je dit al zou doen, zorg dan in ieder geval dat alle beperkingen weg zijn."

Haagse werkelijkheid

Want wat hem ook niet lekker zit, is dat de steunmaatregelen voor de horeca per 1 oktober stoppen. "Wat denk je, dat wij dan in beperkingen blijven doorgaan? Hoe zien ze dit voor zich? De Haagse werkelijkheid verschilt zo erg met die van de samenleving... Dit is iets om je oprecht zorgen over te maken."

