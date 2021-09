Brabant herdenkt de gesneuvelde soldaten en verzetsmensen

Graf van de onbekende soldaat in Waalre (foto: Willem-Jan Joachems) De herdenking in 2020 (foto: Omroep Brabant) De herdenking in Waalre in 2020 was deels buiten (foto: Omroep Brabant) Oude kerkje van Waalre (foto: Willem-Jan Joachems) Volgende Vorige vergroot 1/4 Graf van de onbekende soldaat in Waalre (foto: Willem-Jan Joachems)

In Waalre worden woensdagavond alle Brabantse militairen en verzetsmensen herdacht die sneuvelden sinds de Tweede Wereldoorlog. Het is de enige plek in ons land waar dat bij een graf van de onbekende soldaat gebeurt.

Ook dit jaar is het een sobere provinciale herdenking vanwege de coronacrisis. Er is geen publiek. Wel zijn er de gebruikelijke onderdelen: carillonspel, bijdragen van leerlingen van een basisschool, muziek en zang, kransleggingen, de Last Post en een kort woord van de commissaris van de Koning. Ieder jaar houdt iemand anders een toespraak. Deze keer is het Ernst Hirsch Ballin, hoogleraar en oud-minister.

Dit is de 77e herdenking in het dorp en de enige provinciale herdenking van Nederland. Waalre heeft ook een van de oudste herdenkingen. Het was niet de eerste van Brabant. Die was al in augustus 1945, in Moerstraten bij Wouw.

Onbekende soldaat

In Waalre was de eerste ceremonie op 28 oktober 1945, in en rond het Willibrorduskerkje. Midden in de kerk ligt het graf van de onbekende soldaat. Rondom dat graf hangen houten panelen met namen.

De lijst met namen is diverse keren geactualiseerd door het plaatselijke herdenkingscomité. Er kwamen ook steeds namen bij. Enkele jaren geleden kwam er hulp van het Brabant Historisch Informatie Centrum (BHIC) in Den Bosch. Onderzoek leverde veel meer namen op. Die zijn online te lezen op het digitaal monument .

Nederlands-Indië en missies

Momenteel zijn er 2133 namen bekend. Dat zijn er 5 meer dan vorig jaar. Het gaat om mensen die in Brabant zijn geboren of hier woonden en in dienst van het koninkrijk stierven. Ze worden meegeteld vanaf de Duitse inval in mei 1940, zoals bijvoorbeeld 750 verzetsmensen. Later zijn de namen toegevoegd van soldaten die tijdens de Tweede Wereldoorlog sneuvelden in Azië, de onafhankelijkheidsoorlog van Nederlands-Indië, de strijd in Korea en bij missies in Libanon, Bosnië, ex-Joegoslavië, Cambodja, Afghanistan en Mali.

De nieuwste naam dateert van 2015. Er worden in de kerk geen panelen meer bijgehangen. Alle 'nieuwe' namen komen online.

Plaatselijke herdenkingen

De provinciale herdenking in Waalre is de opmaat naar de lange reeks lokale herdenkingen van de bevrijding van Brabant die altijd in de herfst plaatsvinden.

De provinciale herdenking wordt steeds gehouden op de tweede woensdag van september omdat die net vóór 17 september ligt. Op die dag in 1944 begon Operatie Market Garden en werden de eerste gemeenten van Brabant bevrijd. In de maanden daarna volgden andere militaire operaties en kreeg het grootste deel van de provincie de vrijheid terug. Alleen enkele plaatsen in de huidige gemeente Altena bleven bezet tot mei 1945.

De herdenking is live te zien op Omroep Brabant televisie en op web en app, vanaf 19.00 uur.

