Auto slaat over de kop bij botsing in Oss

Bij een botsing in Oss is maandagmiddag een auto over de kop geslagen. Beide auto's raakten zwaar beschadigd, maar er raakte niemand ernstig gewond.

Janneke Bosch Geschreven door

Het ongeluk gebeurde op de John F. Kennedybaan. Twee auto's botsten daar op elkaar, waarbij er één over de kop sloeg. Hoe dat precies kon gebeuren is nog onduidelijk. De bijrijder van de auto die over de kop sloeg is nog nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

De beide auto's zijn zwaar beschadigd geraakt. De weg is in de richting naar het zuiden gedeeltelijk afgesloten.

