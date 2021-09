Ernstig ongeluk op de A58 bij Oirschot, bestuurder uit auto gehaald

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Ernstig ongeluk op de A58 bij Oirschot, bestuurder uit zijn auto gehaald

Op de A58 bij Oirschot is maandagmiddag een ernstig ongeluk gebeurd. Een auto is van de weg geraakt en in de sloot naast de snelweg terechtgekomen. Hulpdiensten rukten massaal uit.

Janneke Bosch Geschreven door

Hoe de auto precies van de weg raakte, is nog onduidelijk. Waarschijnlijk is de wagen door de vangrail geschoten en vervolgens omgeslagen. Het dak van de auto is tegen een boom terechtgekomen, uiteindelijk kwam de auto in de sloot naast de weg tot stilstand.

Bestuurster uit auto gehaald

Verschillende mensen zagen het ongeluk gebeuren en stopten meteen om te helpen. De bestuurster van de auto werd door omstanders eruit geholpen. De brandweer heeft de bijrijder uit de auto bevrijd. Er was een traumahelikopter opgeroepen, die landde in de berm langs de A58. De trauma-arts is met het slachtoffer meegegaan in de ambulance naar het ziekenhuis. Hoe het slachtoffer er aan toe is, is niet duidelijk.

Een rijstrook in de richting van Tilburg is even afgesloten geweest. Inmiddels is de weg weer vrij. De file die erachter stond, lost snel op.

