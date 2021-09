Deze overvaller vluchtte op een omafiets met de buit in een Aldi-tas

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Deze man met Aldi-tas overviel cafetaria 't Singeltje, herken jij hem?

De politie heeft beelden getoond van de man die eind mei cafetaria 't Singeltje in Bergen in Zoom heeft overvallen. De eigenares van de cafetaria werd bedreigd met een mes. De dader ging er op een omafiets vandoor met de inhoud van de kassa in een Aldi-tas ging.

Het opsporingsprogramma Bureau Brabant besteedt maandagavond aandacht aan de overval van donderdag 27 mei. Iets voor halfdrie in de middag werd de cafetaria overvallen.

In de zaak zelf hangen geen beveiligingscamera's, maar de man was wel te zien op camera's in de buurt. Zo is te zien hoe de dader vooraf en achteraf door de Minderbroederstraat fietst. Cafetaria 't Singeltje ligt daar op de hoek, grenzend aan de Noordsingel.

Mes uit Aldi-tas

In de cafetaria bedreigde de man de eigenaresse met een mes die hij uit zijn Aldi-tas haalde. Hij dwong haar de kassa leeg te maken in zijn tas. Daarna ging hij er met de buit op zijn omafiets vandoor. Ook dit werd vastgelegd op camerabeelden.

Het viel de eigenaresse van de cafetaria op dat de man een opvallend lage stem heeft.

Tips en camerabeelden gevraagd

De politie vraagt om tips en eventuele camerabeelden. Die kunnen onder andere worden doorgegeven via opsporingstiplijn 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.

