De Waterbank: een enorme waterzak voor als elke druppel telt

Droogte is een serieus probleem in Nederland. Het Tilburgs bedrijf MTD heeft samen met waterschap De Dommel een oplossing bedacht om dat probleem aan te pakken: de Waterbank. Een gigantische waterzak waarin overtollig water wordt opgevangen, om het te gebruiken als het kurkdroog is.

Het bedrijf MTD zorgt normaal gesproken voor de waterhuishouding bij grote evenementen. Dat kwam door corona helemaal stil te liggen, waardoor er bijna geen werk meer was. Samen met Waterschap De Dommel is toen het idee bedacht voor de waterbank, om verspilling van kostbaar drinkwater tegen te gaan. Op de militaire Vliegbasis Eindhoven heeft minister Barbera Visser maandag de eerste Waterbank officieel in gebruik genomen.

"De Waterbank is een goed initiatief om mensen ervan bewust te maken dat ze geen water moeten verspillen", zegt de minister. Ze hoopt dat de proef op de Vliegbasis Eindhoven op meer plaatsen een vervolg krijgt. Daarover wordt later een besluit genomen.

De Waterbank wordt al enige tijd op proef gebruikt bij recreatiepark TerSpegelt bij Eersel. Daar ligt een gigantische grijze zak gevuld met water. Als er veel water is door regenval, dan wordt het overtollige regenwater daarin opgevangen. TerSpegelt wil het dan later gebruiken om bomen en planten te besproeien wanneer het kurkdroog is, zoals de afgelopen zomers.

"De ambities zijn hoog."

Directeur Michel Huigevoort van TerSpegelt wijst naar twee kersenbomen die de droge zomers niet hebben overleefd. Ook het waterpeil van de recreatieplas bij de camping daalde de afgelopen warme zomers met bijna één meter. Een teken dat de droogte in Brabant ernstige gevolgen heeft. De Waterbank is voor TerSpegelt een soort van moderne en gigantische regenton.

Joost Brouwer van het Tilburgse bedrijf MTD moet de Waterbank aan de man brengen. Hij is net afgestudeerd voor watermanagement en heeft grote verwachtingen van het project. Hij belde met alle gemeenten in Brabant en met veel bedrijven en recreatieondernemingen, om de Waterbank onder de aandacht te brengen.

"De ambities zijn hoog", zegt Joost. Als meer bedrijven in Nederland de Waterbank omarmen, dan kan dat voor een besparing van maar liefst één miljard liter water gaan zorgen. Ook sluit hij niet uit dat particulieren op termijn een Waterbank gaan gebruiken om de plantjes te sproeien. Joost zegt dat vooral op de Brabantse zandgronden droogte bij hete zomers een probleem is.

"De voorraad grondwater in Brabant is ook niet oneindig."

Dat mensen zich lang niet altijd bewust zijn van waterverspilling ziet ook directeur Michel Huigevoort op zijn camping. Als mensen op vakantie zijn dan wordt de tuinslang veelvuldig gebruikt om bijvoorbeeld een waterglijbaan voor de kinderen te maken, ook wel begrijpelijk want ze zijn tenslotte lekker op vakantie. Ook de douchemuntjes die je vroeger op campings had, zodat je niet te lang kon douchen, zijn ondertussen verleden tijd. Luxe, noemt Huigevoort dat.

Het Waterschap De Dommel hoopt dat de Waterbank een succes wordt. Zo kan een bedrijf dat teveel water heeft, overtollig water doneren aan een bedrijf die juist een tekort heeft aan water. "Elke druppel telt," zegt Watergraaf Erik de Ridder, "en de voorraad grondwater in Brabant is ook niet oneindig."

