Blijvend letsel na mishandeling in park: politie zoekt twee daders

Een 33-jarige man is in mei ernstig mishandeld in het Severijnpark in Eindhoven. De aanleiding is nog altijd onduidelijk. In het opsporingsprogramma Bureau Brabant is maandagavond een reconstructie van de ernstige mishandeling te zien in de hoop de daders op te sporen. Het slachtoffer hield hier blijvend letsel aan over.

De 33-jarige man zit op zaterdagavond 8 mei in het Severijnpark op een bankje met uitzicht op het Beatrixkanaal. Terwijl hij wacht op een vriend met wie hij heeft afgesproken krijgt hij uit het niets ineens van achteren een harde trap tegen zijn linkerschouder.

Man met hond begint te roepen

Hij valt van het bankje en krijgt dan nog trappen tegen zijn hoofd en tegen zijn rug. Dan hoort hij iemand in de verte iemand roepen en de mishandeling stopt. Zijn twee belagers rennen weg.

De getuige is een man van ongeveer 60 jaar oud die zijn hond uitliet. Het slachtoffer en de getuigen spreken elkaar nog, maar ze wisselen geen gegevens uit.

Plaat en twee schroeven in schouder

Het slachtoffer rijdt zelf naar het ziekenhuis, ondanks de hevige pijn aan zijn schouder. In het Catharina Ziekenhuis constateren ze dat zijn schouder uit de kom is en gebroken.

Enkele dagen later wordt hij geopereerd. Hij krijgt een plaat en twee schroeven in zijn schouder. De man blijkt aan de mishandeling blijvend letsel aan zijn schouder te hebben overgehouden.

Signalementen

Omdat het slachtoffer zijn twee belagers maar kort heeft gezien, heeft de politie een vrij algemene beschrijving van ze. Het gaat om twee mannen van ongeveer 30-35 jaar oud. Ze hebben een lichte huidskleur. Daarnaast hebben ze een zwarte baardgroei en mogelijk een getrimd baardje. De twee zijn destijds in de richting van de Vivaldistraat gevlucht.

De politie hoopt in contact te komen met de getuige met de hond of eventuele andere getuigen. Die zou wellicht iets meer kunnen zeggen over de daders.

