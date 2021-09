Voetbalsupporters balen: wedstrijden niet op tv, maar wel herhalingen

Jong Ajax - NAC wordt niet uitgezonden, waardoor veel supporters de wedstrijd niet kunnen zien (Foto: OrangePictures) vergroot

Je eigen club niet kunnen volgen in het stadion of op tv. Het is de grootste nachtmerrie van iedere échte voetbalsupporter. Voor veel supporters van NAC, FC Eindhoven en Helmond Sport is het maandagavond weer raak. De wedstrijden komen niet op tv en zijn moeilijk te bezoeken in het stadion.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

NAC speelt maandagavond een uitwedstrijd tegen Jong Ajax. In het uitvak was er maar plek voor 124 NAC-supporters. Het uitvak van Jong Ajax is haast de kleinste van de eerste divisie. De kaarten waren binnen no-time uitverkocht waardoor er een grote groep supporters afhankelijk was van de uitzending op TV.

Tot overmaat van ramp koos ESPN ervoor niet Jong Ajax-NAC uit te zenden maar FC Volendam-Roda JC. Qua stand op de ranglijst een logische keuze, maar op de andere zenders van de rechtenhouder worden alleen maar herhalingen uitgezonden.

Een hoop supporters kunnen nu niet op een fatsoenlijke manier hun eigen club volgen. Zij zijn afhankelijk van een mogelijke illegale stream op internet of de sociale media. Het zorgt voor woede onder de NAC-supporters op Twitter.

NAC-supporter Leon Deckers snapt er niets van dat de wedstrijd niet te zien is. “Je zou zeggen dat er genoeg kanalen beschikbaar zijn om een wedstrijd uit te zenden. Ze hebben alle technologie en bulken van de miljarden. Dan moet het toch mogelijk zijn één kanaal open te zetten met daarop de wedstrijd van vanavond.”

Volgens Deckers vragen de NAC-supporters ook niet veel. “We willen alleen maar bewegend beeld. We hoeven geen commentator of allerlei analyses. Het tijdperk teletekst is voorbij, we leven in 2021. Je maakt mij niet wijs dat er dan niks mogelijk is."

NAC laat in een reactie weten dat zij geen invloed hebben op de keuzes van ESPN. De club vindt het uiteraard wel erg vervelend voor de supporters.

Vorig seizoen was er ook al veel gedoe rondom de uitzendingen van de wedstrijden uit de eerste divisie. De clubs zijn toen meer gaan betalen om de wedstrijden live op tv zichtbaar te krijgen.

FC Eindhoven - Helmond Sport

Ook de supporters van FC Eindhoven en Helmond hebben pech vanavond. De derby tussen de twee clubs wordt ook niet uitgezonden. Dit komt bovenop het feit dat er al veel commotie was rondom de kaartverkoop.

Elke seizoenkaarthouder kon één kaart bijkopen maar moest daarvoor met diens 'gast' naar het stadion komen. Daar kon op vertoon van een legitimatiebewijs een kaartje gekocht worden. Een hoge drempel wat ook voor veel negatieve reacties op Twitter zorgde. Eindhoven liet in een officieel statement weten dat zij graag voor een voller stadion hadden gespeeld.

