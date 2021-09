Keeper Marvin zat 40 minuten te niksen, maar scoorde na rust zeven keer

Keeper Marvin Jansen van ELI uit Lieshout. vergroot

Het is haast niet te geloven: 55-0. Het derde voetbalteam van ELI uit Lieshout gaf het tiende team van Sparta'25 uit Beek en Donk zondag een flink pak rammel. "We hebben elke 98 seconden een doelpunt gemaakt", hadden keeper Marvin Janssen en zijn teamgenoten al uitgerekend. Dat vertelde de sluitpost maandag in de uitzending van Brabant Vandaag.

Marvin had zo'n veertig minuten tegen de doelpaal zitten te niksen. Na rust scoorde hij liefst zeven keer. "Ik was niet naar het voetbalveld gekomen om niks te doen. Ik heb in de rust aan onze trainer gevraagd of ik in het veld mocht. En dat werd goedgekeurd door hem en de spelers. Zeven keer scoren als keeper maak je niet vaak mee. Ik denk ook dat het de laatste keer is geweest."

Verschil van niveau

55 doelpunten maken is wel heel bijzonder. "De niveaus lagen wel heel erg ver uit elkaar. Dat ligt aan de KNVB-indeling, daar hebben wij weinig invloed op. Wij zien vooraf tegen wie wij moeten spelen en dat is het."

Volgens Marvin was het zeker niet de bedoeling om de tegenstander te vernederen. "Absoluut niet. We wilden kijken wat we met het nieuwe ELI 3-team konden bereiken. Wij zijn ook een redelijk nieuw team en spelen nog niet zo lang met elkaar."

Boerdonk 4

De tegenstanders van Sparta'25 dronken na afloop nog een biertje bij hun clubhuis. "Ik ben gelijk naar huis te gaan. Ik vond het wel goed zo en wilde er niet meer van maken dan het was."

Volgende week speelt ELI thuis tegen Boerdonk 4. De ploeg uit Erp is gewaarschuwd. Of het opnieuw een hoge score wordt? "Dat is lastig te zeggen. Het ligt ook aan de gesteldheid van onze spelers en hoeveel spelers we bij elkaar hebben komende zondag."

