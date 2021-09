Axel van 'Love Island' maakt wiskunde weer sexy

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Axel van Love Island maakt wiskunde weer 'hot': 'Huiswerk altijd af'

Wiskunde is weer 'hot' op het Pius X-College in Bladel. Daar staat geen stoffige leraar met ruitjesoverhemd voor de klas, maar een Love Island-deelnemer met tijdschriftwaardige Insta-foto’s: Axel Beyaert. Het zorgt voor giechelende tienermeisjes en een bovengemiddelde interesse in wiskunde. "Al het huiswerk is af hoor", lacht een scholiere.

"Kom je hier voor Axel zeker", vraagt een groep giechelende meisjes ongevraagd aan de verslaggever. Axel is het gesprek van de dag in de wandelgangen van de school. En het is geen hogere wiskunde dat ze ook in de docentenkamer wel even opkeken begin deze maand. "De vrouwelijke docenten stonden wel vooraan om aan te horen wat er nu voor nieuwe collega binnenkwam", lacht teamleider Roberto Panjoel.

Axel is op z'n zachtst gezegd een opvallende verschijning te noemen binnen de beroepsgroep. Naast wiskundeleraar is hij personal trainer en model. Zo zijn op zijn Instagram-pagina verschillende gespierde foto's te zien. En om dan nog maar te zwijgen over zijn deelname aan het datingprogramma Love Island in 2020.

Wiskunde staat weer op de kaart? "Jullie zeggen het", zegt Axel bescheiden. Na lang aandringen geeft hij toe: "In de les merk je soms wel dat er wat vaker een hand omhoog gaat. Dus dat is altijd wel mooi meegenomen", zegt hij, met onmiskenbaar Vlaamse 'g'. En ook in de gang wordt hij wel eens nagekeken. "Dan vragen ze of dat die jongen van Love Island is. Daar wen je ook wel snel aan."

"Natuurlijk doe ik extra mijn best."

Sommige meiden luisteren maandagmiddag aandachtig naar de les over breuken en percentages. "Natuurlijk doe ik extra mijn best", weet een scholiere. "Ik maak mijn huiswerk altijd af. Ja, hij is best wel knap", geeft ze toe.

En een paar zwembroek-foto's hielden het Pius X niet tegen om de wiskundedocent binnen te slepen. "Wij zijn een school die alles probeert mogelijk te maken. Bij ons op school is plek voor iedereen", weet Panjoel. Axel vult aan: "Het is belangrijk om een hobby te mogen hebben naast je werk. En de leerlingen vinden het modellenwerk normaal."

"Over 25 jaar een ruitjesoverhemd aan."

Eerlijk is eerlijk: het is weer eens wat anders dan een leraar in ruitjesoverhemd. Axel: "Wie weet heb ik die over 25 jaar ook gewoon aan hoor", lacht hij. "Nu ben ik gelukkig nog iets jeugdiger. Dat moet het vak ook zijn."

Na Love Island vindt hij het vooral belangrijk om jongeren te 'verleiden' om zich in te zetten voor het vak wiskunde. "Als ik als jongere docent beter aansluit bij hun beleefwereld, dan is dat alleen maar mooi."

