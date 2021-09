Lekkende vaten met drugsafval gevonden in Teteringen

1/1 Lekkende vaten drugsafval gevonden in Teteringen

Een wandelaar heeft dinsdagochtend een flinke hoeveelheid drugsafval gevonden in Teteringen. Zes grote vaten zijn er gedumpt in het gebied.

De vaten werden rond zeven uur dinsdagochtend gevonden door een wandelaar die zijn hond wilde uitlaten in het buitengebied het Cadettenkamp. Die heeft vervolgens de politie gebeld.

Afgraven Het gaat om zes grote vaten van duizend liter. Na de dumping is er waarschijnlijk vloeistof uit de vaten in de grond gelopen. Uit metingen van de brandweer bleek dat het waarschijnlijk om drugsafval gaat. Er komt een gespecialiseerd bedrijf langs om de vaten af te voeren. Daarna moet de grond worden afgegraven.

Omdat de vaten te groot zijn om in een personenauto te vervoeren, denkt de politie dat er een bus of een vrachtwagen is gebruikt om de vaten te dumpen.