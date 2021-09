Politie lost waarschuwingsschot om man (76) met kapmes aan te houden

De politie heeft een waarschuwingsschot gelost in Breda, om een 76-jarige verdachte aan te kunnen houden die met een kapmes rondliep. Hij had eerder een vrouw mishandeld.

De verdachte zou de vrouw op de Jeannette Houwingstraat in Breda een klap hebben verkocht. Daarop belde de vrouw haar partner, die niet lang daarna met een metalen staaf aan kwam lopen om de verdachte te zoeken. Wanneer de verdachte de man met de staaf ziet, haalt hij uit zijn eigen huis een kapmes. Eerder op de dag was er sprake van dat het een zwaard was, maar de politie laat later weten dat het eigenlijk een groot kapmes was.