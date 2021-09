Man bedreigt ministers op Facebook, maar hij bedoelde het allemaal niet zo

De man heeft onder meer premier Mark Rutte bedreigd (foto: ANP Bart Maat). vergroot

“Je gaat eraan, vuile viezerik!” Zo bedreigde Hans van O. uit Breda in een filmpje op Facebook de ministers De Jonge, Rutte en Grapperhaus. Daar heeft hij nu grote spijt van, verklaart hij dinsdagochtend voor de rechtbank in Breda. Ook reed hij door na een ongeluk en deed daarover een valse aangifte. Als het aan de officier van justitie ligt krijgt hij drie maanden celstraf en veertig uur taakstraf.

Van O. voelde zijn leven steeds verder afglijden sinds het begin van de coronapandemie. "Jullie hebben mij op het slechtste moment van mijn leven getroffen. Ik kon niet meer sporten, geen vrijwilligerswerk doen. Alles viel ineens weg in mijn leven”, vertelt hij. Het voelt voor hem alsof de regering alles afgenomen heeft en dat zij met een simpele sorry na hun fouten wegkomen. “Rutte zegt dat hij geen actieve herinnering heeft en Grapperhaus zegt dat wij aso's zijn als we met vier mensen samenkomen en wordt dan zelf gefotografeerd op zijn bruiloft.”

"Ik sta bekend om het verspreiden van liefde."

Daardoor greep de Bredanaar, die al langer verslaafd is aan alcohol, naar de fles. Tijdens demonstraties ging hij regelmatig live op zijn Facebookpagina, dat deed hij nu weer thuis op de bank in een dronken bui. “Ik wist niet dat ik op een knopje had gedrukt en live was", zegt hij. Die video werd opgepakt door een Twitterpagina die video's van 'viruswappies’ deelt. Hans’ video kreeg zo ineens enorme aandacht.

De bedreigingen staan haaks op wie hij normaal gesproken is, vertelt hij. “Ik sta bekend om het verspreiden van liefde en licht. Als ik demonstreer doe ik dat altijd met liefde.” In de video komt een boze bui naar voren die volgens hem binnenshuis had moeten blijven.

“Wij zijn kont brandt, moet op de blaren zitten", zei Van O. Daarom maakte hij een excuusvideo voor de ministers. Hij baalt dat dezelfde Twitterpagina deze video niet heeft gedeeld.

"Laten we met zijn allen zorgen dat we het een beetje gezellig houden."

De officier van justitie vindt dat de Bredanaar had moeten realiseren dat de video bij de ministers terecht zou kunnen komen. Ze vindt een video dan ook kwalijker dan een geschreven reactie op social media. Ze wil niet alleen een signaal afgeven aan van O., maar ook aan anderen. “Dit soort dingen horen niet. Laten we met zijn allen zorgen dat we het een beetje gezellig houden."

Van O. wordt ook verdacht van doorrijden na een aanrijding. Later deed hij daarover een valse verklaring bij de politie. Dat ontdekten ze, doordat hij dat besprak in een afgetapt telefoongesprek. "Ik ben in paniek geraakt en heb verkeerde beslissingen genomen." Hij zegt dat hij tijdens het ongeval niet dronken was.

De officier eist een gevangenisstraf van drie maanden, plus twee maanden voorwaardelijk, die hij moet uitzitten als hij opnieuw in de fout gaat. Ook vindt ze dat hij vanwege de valse verklaring nog een taakstraf van veertig uur uit moet voeren. Hij moet met de reclassering van zijn verslaving proberen af te komen.

De rechter doet over twee weken uitspraak.

