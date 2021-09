Ruud is klaar met alle coronaregels en sluit zijn danscafé voorgoed

Ruud Wouters (foto: Imke van de Laar). Foto: Imke van de Laar. Volgende Vorige vergroot 1/2 Ruud Wouters (foto: Imke van de Laar).

Eigenaar Ruud Wouters van feestcafé T-Jesters in Bergeijk sluit zijn zaak voorgoed. Hij kan niet meer leven met de coronaregels en ziet na anderhalf jaar ellende geen andere optie dan zijn zaak te verkopen. "Door corona is het op. De zin is over, helaas", zegt de bedroefde eigenaar.

Ista van Galen & Imke van de Laar Geschreven door

De 62-jarige Ruud is al 35 jaar eigenaar van de zaak die vooral bekend werd als Xanadu. "Op zaterdag was dit altijd the place to be. De hele danskelder stond dan vol, ik denk met zo'n vijfhonderd mensen. De jeugd ontmoet elkaar hier. Ze kwamen ook van overal: Diessen, Hooge Mierde, Leende, Helmond, Rosmalen en Eindhoven. Er zijn veel mooie herinneringen gemaakt hier. Dus op de een of andere manier deden we toch iets goed", lacht Ruud.

Maar hij noemt het de lach van een boer met kiespijn. Vanaf halverwege oktober kan de jeugd definitief niet meer in T-Jesters terecht voor nachtje dansen en sjansen. Ruud heeft zijn zaak verkocht. "Ik was graag nog vier jaar door gegaan voor de jeugd, tot aan mijn pensioen. Maar corona gooit roet in het eten. Door alle regels, betuttelingen en het testbeleid heb ik er geen zin meer in."

Foto: Imke van de Laar. vergroot

Het moment waarop hij besloot om definitief te stoppen, kwam in de tweede lockdown. "We waren sinds juni vorig jaar weer wat aan het opbouwen, maar in september kwam weer een persconferentie. Toen die tweede lockdown werd aangekondigd, zei ik: 'Dit kan niet, dit houdt niemand vol.' De steunpakketten zijn niet genoeg en de voorschotten voor het eerste kwartaal kreeg ik in juli pas. Zo kun je een ondernemer niet steunen. Dus dat was voor mij wel de druppel." Ruud koos daarom eieren voor zijn geld.

Waar Ruud afgelopen keren met spanning keek naar de coronapersconferenties, laat hij die van dinsdagavond voor wat het is. "Ik lees de uitkomst ervan morgen wel. Het lucht wel op dat ik uit die zorgen ben, maar eigenlijk verlaat je het strijdtoneel. En ik had graag nog doorgestreden, maar het is vechten tegen de bierkaai op dit moment."

Ruud Wouters op de dansvloer (foto: Imke van de Laar). vergroot

De eigenaar vindt het desondanks een raar idee dat hij stopt met zijn zaak. "Ik zal het wel missen, maar ik ga me ook weer op nieuwe dingen storten. Ik wil in ieder geval de jeugd en alle anderen bedanken dat ze hier ooit zijn komen stappen", zegt Ruud met tranen in zijn ogen.

Het laatste weekend dat T-Jesters open is, is dat van 9 en 10 oktober. Daarna gaat de deur voorgoed dicht.

