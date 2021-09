Horeca blij als ze langer open mogen, maar QR-controles blijven omstreden

Horecaman Johan de Vos (foto: Birgit Verhoeven). vergroot

Ruud Bakker en Johan de Vos van Koninklijke Horeca Nederland zijn positief over het advies van het Veiligheidsberaad om bij evenementen de volle capaciteit toe staan. Ook zou de horeca tussen middernacht en zes uur open mogen. Toch sputtert Johan de Vos nog tegen als het over de toegangscontroles gaat: "Vragen naar een coronatoegangsbewijs past niet binnen de gastvrijheid in de horeca."

Dinsdagmiddag werd bekend dat het Veiligheidsberaad het demissionair kabinet aanraadt dat bij evenementen het normale aantal bezoekers wordt toegelaten. Eerder lekte uit dat het kabinet slechts 75 procent van de capaciteit wilde toestaan. Dat leidde tot veel kritiek van evenementenorganisaties.

Ook raden de burgemeesters in het Veiligheidsberaad aan om de horeca niet langer verplicht tussen middernacht en zes uur te laten sluiten. Het Veiligheidsberaad is het wel eens met het verplicht tonen van een QR-code als toegangsbewijs.

Het advies komt positief aan bij Ruud Bakker, de voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Eindhoven. "Als dit de maatregelen worden, is dat een positief bericht", laat de voorzitter weten. Ook snapt hij met deze maatregelen het besluit om de QR-code verplicht te stellen aan alle gasten.

"Na twaalf uur krijgen we meer gasten en dan zie ik een groter risico", zegt hij. "Door de latere openingstijden krijgen we meer, maar dan moeten we ook meer teruggeven aan de maatschappij dus ik zou naar een QR-code vragen."

Johan de Vos, vicevoorzitter van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Breda, ziet het advies als 'een halfdode mus'. "Het toelaten van alle gasten op een evenement en de latere openingstijden van de horeca lijken mij een gezond besluit", zegt hij. "Dit laat zien dat de burgemeesters dichter bij de realiteit staan dan ons demissionair kabinet."

De Vos is nog steeds niet tevreden met het verplichten van een coronatoegangsbewijs in de horeca. "Het vragen naar een QR-code past totaal niet binnen de gastvrijheid die in de horeca centraal staat. Ik ga er daarom niet naar vragen als dit de nieuwe maatregelen blijken te zijn", zegt de kroegeigenaar.

Bang dat het fout gaat als meerdere horecazaken dit besluiten, is De Vos niet. "Ik ben niet meer onder de indruk van de besmettingscijfers. We moeten kijken naar de ziekenhuisopnames. Als de anderhalve meter verdwijnt, kun je niet naar één sector wijzen als het fout gaat en horecazaken niet om een QR-code hebben gevraagd."

Het is afwachten tot de persconferentie van dinsdagavond. Dan wordt duidelijk of het demissionair kabinet iets doet met het advies van het Veiligheidsberaad.

