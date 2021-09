Unieke witte kaviaar komt uit Eindhoven: 'Zeker duizend euro per kilo'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Unieke witte kaviaar komt uit Eindhoven

Met spanning op zijn gezicht kijkt Vusal Huseynov naar de witte steur in het water. De oprichter van kaviaarkwekerij ANNA Dutch in Eindhoven heeft namelijk tien jaar gewerkt aan een unieke witte variant. "De smaak en het formaat van de eitjes zijn uniek", vertelt Vusal. Maar zeker is hij nog niet, want hij heeft de eitjes nog niet gezien of geproefd.

"Ze kunnen heel vies zijn of misschien zijn ze toch zwart", lacht Vusal terwijl de witte steur omhoog wordt gehouden. Hij is in 2010 met het project begonnen en nu is dus het uur van de waarheid.

"Deze kaviaar maken we voor chef-koks die iets speciaal willen serveren."

Witte kaviaar is niet uniek maar het formaat van de eitjes wel en daarmee de smaak ook. "Deze kaviaar maken we voor chef-koks die iets speciaal willen serveren. De prijs wordt minimaal duizend euro per kilo."

Bij ANNA Dutch willen ze dat de witte kaviaar een exclusief product blijft en daarom willen ze maar 20 tot 25 kilo per jaar gaan maken. "Van andere kaviaarsoorten maken we tonnen per jaar. Zo bestelt een restaurant al snel honderd tot tweehonderd kilo per maand. Maar voor de witte kaviaar hebben we voor dit jaar maar twee en volgens jaar zes steuren."

"Nog 25 minuten en dan kunnen we de witte kaviaar proeven."

De vis wordt uit het bad gehaald en op een soort brancard gelegd. "Ze wordt nu naar de slachterij gebracht. Daar maken we de buik open om vervolgens alle eitjes eruit te verwijderen", vertelt Vusal terwijl hij naast de grote witte steur staat. "Nog 25 minuten en dan kunnen we de witte kaviaar proeven."

De witte steur in het bassin bij Annadutch (foto: Noël van Hooft) vergroot

Aan een haak hangt de steur van 28 kilo. Haar buik is net opengesneden en de witte eitjes zie je overal zitten. De eitjes worden met de organen eruit gehaald en in een schaal gelegd. "Dit is de oogst", vertelt Vusal terwijl zijn ogen glinsteren. "Ik zie dat de eitjes behoorlijk groot zijn." Als hij er eentje pakt ziet hij dat het eitje 3,5 millimeter is. "Nu moeten we alles wassen, zeven en klaarmaken zodat we het kunnen eten."

''Het smaakt een beetje naar eikeltjes. Nog nooit geproefd dit.’’

Tweesterren-chef Jan Sobecki uit Heeze is blij verrast als hij de grote witte eitjes ziet. "Ze zien er fantastisch uit. Het zijn echt mooie grote eieren, de smaak is dan aangenaam en niet papperig." Maar of ze echt lekker zijn weet Sobecki een kwartiertje later als hij als eerste de kaviaar mag proeven. Na een langste stilte komt het oordeel: "Heel veel smaak, nootachtig. Het smaakt een beetje naar eikeltjes. Nog nooit geproefd dit."

En Vusal? Hij staat trots te wezen met een glimlach van oor tot oor. "Ik ben heel erg tevreden. Hier hebben we heel hard voor gewerkt en het resultaat is heel mooi."

Sobecki is de enige chef-kok die dit geproefd heeft. "Dat is heel leuk. Als ik het kan kopen, komt het bij mij in Heeze op de kaart. Dan kom je bij mij aan de bar of de keukentafel en dan lepel ik het zo op je vuistje.’’

De eerste oogst witte kaviaar (foto: Noël van Hooft) vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.