Man vertrekt 's avonds laat uit ziekenhuis en sterft op straat

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Man vertrekt 's avonds laat uit ziekenhuis, overlijdt op straat

Een zwaargewonde man is dinsdagavond laat plotseling uit het Elkerliek ziekenhuis in Helmond vertrokken en daarna overleden op een oprit aan de President Rooseveltlaan. Dat meldt de politie. Er is geen sprake van een misdrijf.

Het gaat om een verwarde man die maandagmiddag met zware verwondingen binnengebracht werd in het Elkerliek.

Grote zorgen

Na zijn vertrek, rond elf uur, startte de politie een zoekactie omdat er grote zorgen waren over het welzijn van de man. Hierbij werd ook de politiehelikopter ingezet.

Dik een uur later, om kwart over twaalf, werd hij gevonden op een oprit, vlakbij het ziekenhuis. Hij was er dusdanig slecht aan toe dat er gereanimeerd moest worden. Dit mocht niet baten, de man is overleden.

Er werd nog geprobeerd de man te reanimeren, maar hij kon niet meer gered worden (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision). vergroot

De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd in Helmond (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision). vergroot

Na de vondst van de man werden meerdere hulpdiensten opgeroepen (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision). vergroot

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.