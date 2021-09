Coronanieuws: evenementenbranche spant kort geding aan tegen de Staat

13.29

Afgelopen juli stierven 4,4 procent meer mensen dan gebruikelijk, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat op basis van nieuwe cijfers. De oversterfte kwam daarmee uit op het laagste niveau sinds juli 2020. Toen werd een plus van 2,8 procent gemeten ten opzichte van de julimaanden in de jaren 2016 tot en met 2019. Het hoogste punt in de oversterfte sinds de corona-uitbraak in de EU werd in november 2020 bereikt, toen deze steeg tot 40 procent. Daarna zakte het getal tot onder de 6 procent in februari, waarna het weer steeg. Vanaf mei daalt het cijfer in de EU weer, na een piek van 20 procent in april.