Lars van Meijel gaat voor overwinning op Dutch Open golftoernooi

Het meest prestigieuze golftoernooi van Nederland, het Dutch Open, begint donderdag in Cromvoirt. Het dorp staat op z’n kop en de Bernardus golfbaan is veranderd in een groot evenemententerrein. Tussen de topgolfers loopt ook Lars van Meijel uit Best. Vijf vragen aan de beste Brabantse golfer van dit moment.

Hoe is het om zo’n groot toernooi, dat bekend stond als het KLM Open, te spelen in min of meer jouw achtertuin?

“Het is leuk dat het dichtbij is. Ik kom hier vaak om te trainen en ken de baan goed, vooral de verschillende windrichtingen. Natuurlijk is het altijd anders in een wedstrijd.”

Normaal speel je over heel de wereld. Heb je veel familie en vrienden uitgenodigd om te komen kijken?

“Zeker! Veel familie, maar ook mijn sponsoren komen allemaal kijken en aanmoedigen. Dat is zeker een voordeel en hartstikke leuk.”

Eigenlijk zou het Dutch Open een jaar geleden voor het eerst in Cromvoirt zijn, maar door de coronapandemie werd het afgelast. Hoe ben jij dat coronajaar doorgekomen?

“In de lockdown heb ik drie maanden niet kunnen golfen, maar verder de rest van het jaar wel. Alleen zonder publiek en we leefden in een bubbel. Dat was een stuk minder leuk. Het is wel weer mooi om nu met publiek te spelen en dan nog thuis ook. De Dutch Open is altijd een van de drukt bezochte toernooien van het seizoen. Hopelijk wordt er veel voor me geklapt.”

Wat is jouw doel bij het Dutch Open?

“Het zou fantastisch zijn om zondag mee te doen voor de overwinning. Ja dat is reëel. Ik heb de afgelopen drie weken, drie toernooien gespeeld en ik voel dat het goed zit. Ik begin met de insteek om zo goed mogelijk te spelen en dan zien we wel.”

Heb je al een Brabantse vlag om zondag de overwinning mee te vieren?

“Nee die moet ik nog even aanschaffen.”

