Regenboogbank in Breda voor de vierde keer besmeurd

De regenboogbank in het park Valkenberg in Breda is voor de vierde keer in korte tijd besmeurd met een donkere inkt. De vlaggen waren net terug van een schoonmaakbeurt nadat er in juli hetzelfde was gebeurd.

In de nacht van dinsdag op woensdag is de bank besmeurd. De gemeente is inmiddels bezig met een schoonmaakbeurt. Dat gaat erg moeizaam want het goedje dat op de vlaggen zit, mengt zich in de verflaag op de bank. Dat maakt het schoonmaakbedrijf bang voor blijvende schade. Een eerdere schoonmaakbeurt is pas zes dagen terug. De gemeente haalde de vlaggen in juli weg om ze schoon, gladder en steviger te maken. Hierdoor zouden ze makkelijker schoon te maken zijn, maar dat lijkt nu toch heel lastig.

"We voelen ons door deze actie weggejaagd, maar we laten ons niet wegjagen."

BO Diversity is erg ontdaan van het nieuws. De diversiteitsorganisatie bewaakte de bank vorige week nog, de nacht nadat de vlaggen terug geplaatst werden. "Het was te verwachten", vertelt Jip Kuijper van BO Diversity. "Toch hadden we het niet zo snel verwacht. We voelen ons door deze acties weggejaagd, maar we laten ons niet wegjagen."

Jip geeft toe dat het een ingewikkeld probleem is. Op camerabeelden is het vandalisme lastig te zien en door de onderbezetting bij de politie is het moeilijk om de bank 's nachts in de gaten te houden. BO Diversity overlegt daarom met de gemeente en de politie over wat nu te doen. Betere camerabeelden zouden alvast een begin zijn.

De regenboogbank werd in oktober 2020 onthuld als een opvolger van het regenboogfietspad in het park. "Mensen denken dat het fietspad terugbrengen een betere oplossing zou zijn, maar een fietspad heeft veel onderhoud omdat het snel vervaagt", zegt Jip.

"Hoelang moeten we intolerantie blijven tolereren?"

Ook geeft Jip aan zich soms best moedeloos te voelen door deze acties. "We vroegen ons laatst nog af: hoelang moeten wij intolerantie blijven tolereren?" Toch zijn alle meelevende reacties voor haar ook motivatie om er iets tegen te doen. "Uiteindelijk zijn er veel meer mensen die dit verschrikkelijk vinden. Ik heb veel reacties gekregen via social media en daarom blijven we ons inzetten voor de LHBTI+-gemeenschap", zegt Jip krachtig.

