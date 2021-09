Thijs heeft voor de 9e keer kanker: 'Het leven is te mooi om te sippen'

Thijs Kroezen (eigen foto). Thijs met zijn vriendin Sophie (25). Thijs is niet vies van een fuifje. Volgende Vorige vergroot 1/3 Thijs Kroezen (eigen foto).

Alweer een enorme dreun voor Thijs Kroezen (27) uit Breda. Hij heeft voor de negende keer kanker. Toch blijft hij zoals altijd ongekend positief: "We gaan door. Het leven is te mooi om te gaan sippen."

Nog geen half jaar na de vorige tegenslag, hoort Thijs nu dus weer slecht nieuws. "Tijdens een controle is er een nieuwe uitzaaiing van vier millimeter gevonden op een van mijn longen", vertelt hij. " Enorm frustrerend en teleurstellend dat het zo snel weer raak is, maar gelukkig zijn we er snel bij."

"Ik ga volgende week naar Amsterdam voor een scan en een gesprek met de radioloog. Dan wordt er een plan gemaakt voor de bestraling." Hij voegt opgelucht toe: "Ik heb al gesproken met de artsen en zij hebben vertrouwen in een goede afloop."

"Even huilen en dan weer door, zou Bibian zeggen."

In 2008 werd bij Thijs voor het eerst kanker geconstateerd. Hij had toen botkanker in zijn linkerarm, die daarom geamputeerd werd. Hij was toen 14 jaar oud. In 2011, 2013, 2014 en 2015 had hij uitzaaiingen in zijn longen. In 2017 werd een uitzaaiing bij zijn alvleesklier ontdekt en in de zomer van 2019 een uitzaaiing in zijn buik.

Daarna ging het twee jaar beter met Thijs. Tot hij in maart dit jaar weer hoorde dat hij een uitzaaiing in zijn longen had. En deze week kreeg hij dus voor de negende keer slecht nieuws.

"Even huilen en dan weer door, zou Bibian zeggen", zegt Thijs. Hij verwijst daarmee naar woorden van snowboardkampioen Bibian Mental, met wie hij een intense klik had. Zij overleed in maart dit jaar aan de gevolgen van kanker en was een voorbeeld voor velen.

Dat veel mensen met Thijs meeleven, is duidelijk. Op Facebook stromen de steunbetuigingen binnen. Veel Bredanaars kennen hem vanwege de RoadToSurgery. Zo liepen in 2019 honderden mensen mee, tijdens dit traditionele laatste hardlooprondje voor zijn operatie.

Bekijk in de video hoe de RoadToSurgery er in 2019 uitzag:

