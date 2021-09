Meisje dat werd neergestoken in Tilburg is pas 15: jongen van 18 zit vast

Foto: Toby de Kort/SQ Vision vergroot

Het meisje dat dinsdagmiddag in Tilburg werd neergestoken, is pas 15 jaar oud. Dat meldt de politie. Een jongen van 18 is opgepakt.

Het meisje werd dinsdagmiddag even na één uur neergestoken op het Weimanspad in Tilburg. Toen agenten daar aankwamen, vonden ze de tiener gewond op straat. De 18-jarige jongen was op dat moment ook op het Weimanspad. Hij is aangehouden. Hij is een bekende van het meisje, maar wat hun relatie precies is, is onduidelijk.

Steekwapen

Volgens een getuige zaten de jongen en het meisje onder het bloed. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De 18-jarige Tilburger zit nog vast voor verder onderzoek.

Er is een steekwapen gevonden en in beslag genomen en er is met getuigen gesproken en een buurtonderzoek gedaan.

Ook woensdag is dat onderzoek nog aan de gang.

Dinsdag deed de politie al onderzoek:

