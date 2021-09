Gratis fruit in gezonde bushalte, maar studenten kiezen toch voor vette hap

Wachten op privacy instellingen... De vette hap wint het nog van de gezonde bushalte Volgende Vorige vergroot 1/2 De eerste gezonde bushalte is geopend

Terwijl woensdag met veel tamtam in het centrum van Breda de eerste gezonde bushalte van Nederland is geopend met gratis vers fruit en groenten, staan studenten iets verderop voor de ingang van de McDonald's in een lange rij voor een vette hap. Het is symbolisch voor het probleem dat horecaopleiding Curio samen met landbouworganisatie ZLTO wil aanpakken: De jeugd eet te ongezond en te weinig groenten en fruit.

"Dat is het probleem: een kwart van de studenten is te zwaar en beweegt te weinig", zegt Rob Neutelings, voorzitter van de Raad van Bestuur van Curio. Hij ziet het ook bij zijn opleidingen: "Wij hebben kantines met gezond voedsel, maar toch gaan de studenten vaak naar buiten om ongezond te eten."

Juist dat moet de bushalte met gratis vers fruit en groenten, zoals appels, peren en komkommers veranderen. "Het is een lange weg te gaan, maar vandaag begint die", zegt Neutelings. De bakken met fruit en groenten bij de bushalte worden continu bijgevuld door studenten van de nabijgelegen hotelschool. Neutelings is al tevreden als mensen door die bushalte gaan nadenken over gezonder eten.

Liever Pizza's

Aan de overkant van de net geopende gezonde bushalte staat een student een appeltje te eten: "Het was gratis, dus heb ik er maar één gepakt, maar ik eet echt nooit fruit, ook niet thuis. Ik heb liever pizza's", zegt de jongen. Hij vindt het fruit bij de bushalte wel een goed idee: "Als het gratis is, dan pakken mensen het wel als ze honger hebben".

Een paar meiden die aan komen lopen zijn wel enthousiast over de gezonde bushalte. Maar ze leggen de vinger meteen op de zere plek: "Ongezond eten is veel goedkoper dan gezond eten", zeggen ze. "Een kaassoufflé bijvoorbeeld kost maar anderhalve euro, een fruitbowl is gewoon veel duurder". Nadat ze een gratis appeltje bij de bushalte hebben gepakt, vliegen ze naar de fastfoodgigant om een hamburger te scoren.

Verleiding

Directeur Kathleen Goense van landbouworganisatie ZLTO is het niet met hen eens: "Zo duur is het niet als je het vergelijkt met chips en frisdrank. Maar wij worden vaak verleid om ongezond te eten." De boeren zorgen volgens haar voor gezondheid en geluk, daarom steunt de ZLTO het initiatief.

De gezonde bushalte is overigens geen lang leven beschoren. Hij staat er voorlopig maar een week. Daarna heeft de hamburgerketen achter de bushalte het rijk weer alleen.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.