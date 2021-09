Zoveel statushouders moet jouw gemeente dit jaar nog onderbrengen

Het asielzoekerscentrum in Overloon. vergroot

Er moeten in Brabant voor het einde van dit jaar nog ruim 1700 plaatsen gevonden worden voor asielzoekers met een verblijfsvergunning. Hier kun je zien hoeveel statushouders er per gemeente gehuisvest moeten worden.

Veel gemeenten krijgen het niet voor elkaar om huizen te vinden voor mensen die nu nog in een azc wonen, maar daar eigenlijk al niet meer thuishoren. De provincie heeft in een brief aangegeven dat er echt haast gemaakt moet worden met het regelen van die huisvesting.

“We kunnen dit alleen samen oplossen en ik doe daarom nogmaals een dringend verzoek om alles te doen wat in uw vermogen ligt”, schrijft commissaris van de Koning Ina Adema in een brief aan de Brabantse gemeenten.

Breda heeft de grootste achterstand in onze provincie en moet dit jaar nog woonruimte vinden voor 160 vluchtelingen, zo blijkt uit recente cijfers van het ministerie. Daarna volgen Eindhoven met een achterstand van 125 en Tilburg met 101. Alleen in Noord en Zuid-Holland is het nog langer wachten op een eigen plek voor vergunninghouders dan in Brabant.

Op deze kaart kun je zien hoeveel statushouders jouw gemeente nog moet huisvesten:

Vluchtelingen met een verblijfsvergunning zijn natuurlijk niet de enige mensen die graag een eigen huis willen. We staan in Nederland en dus ook in Brabant massaal in de rij voor een huurwoning of een koopwoning. Wachttijden van tien jaar op een sociale huurwoning in de stad is geen uitzondering. Daarom wordt gekeken of statushouders tegelijk met ander spoedzoekers aan een woning geholpen kunnen worden.

Waar halen ze de huizen vandaan?

Het zal de gemeenten grote moeite kosten om aan de vraag van de provincie te voldoen:

Ten eerste: Waar halen ze de huizen vandaan?

Ten tweede hoe leggen ze uit aan de andere burgers dat de huizen met voorrang naar statushouders gaan?

Dat is meteen ook de reden dat burgemeesters niet staan te popelen om te reageren op de brief van provincie. Maar dat ze haast moeten maken met het vinden van huisvesting is wel duidelijk:

In een maand moeten de eerste 230 alleenstaande vluchtelingen opgevangen worden.

Voor het eind van het jaar nog eens 550 statushouders.

En dan is nog niet eens de hele achterstand weggewerkt. Op korte termijn denkt de provincie zelfs om hotels in te schakelen om statushouders en andere spoedzoekers, zoals bijvoorbeeld mensen die gaan scheiden, tijdelijk te huisvesten. Het rijk zou dit dan moeten betalen.

Overigens doen niet alle gemeentes in Brabant het slecht. Het beste jongetje van de klas is de gemeente Asten, Zij hebben vier plaatsen meer geregeld dan het rijk vroeg. Wethouder Janine Spoor: "Dat komt door de korte lijntjes tussen COA, gemeente, welzijnsorganisaties en de woningbouwvereniging. Wij weten in een vroeg stadium wat we kunnen verwachten."

