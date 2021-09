Man (31) stak twee zendmasten in brand: ruim zes weken cel geëist

Brandstichting bij zendmast Veldhoven (Foto: Rico Vogels/SQ Vision). vergroot

Een 31-jarige man uit Veldhoven die in mei vorig jaar twee zendmasten in zijn woonplaats in brand stak, gaat als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt ruim zes weken de cel in. Ook eist het OM een werkstraf van 240 uur en moet de man de schade aan de zendmasten betalen.

Corrado Francke Geschreven door

Dankzij gevonden dna op een aansteker kwam de man als verdachte in beeld. De Veldhovenaar werd aangehouden en liet de politie weten een groot tegenstander te zijn van 5G. Dat was ook de reden dat hij de masten in brand zette: actievoerders stellen dat de 5G-straling van antennes slecht is voor de gezondheid en het milieu.

'Grote problemen voor internet en telefonie'

Tijdens het onderzoek bleek ook dat de verdachte een autistische stoornis heeft. De officier van justitie vindt het goed dat de man zijn problemen inmiddels probeert op te lossen, maar benadrukt dat hij gestraft moet worden voor wat hij heeft gedaan. "Dit soort acties zorgt immers voor grote problemen voor internet en telefonie, met alle gevolgen van dien."

De kasten met apparatuur van KPN en Tele2 bij de zendmasten werden bij die branden verwoest.

Begeleiding en behandeling

Het OM eist een gevangenisstraf van 44 dagen tegen de man, plus 136 dagen voorwaardelijk, die hij moet uitzitten als hij opnieuw in de fout gaat. Om dat te voorkomen, wil het OM dat de Veldhovenaar wordt begeleid en behandeld.

Daarnaast moet hij voorlopig een verbod op het gebruik van social media krijgen. Ook vindt het OM dat hij de schade moet betalen, die oploopt tot een bedrag van bijna 100.000 euro.

Over twee weken doet de rechter uitspraak.

De getroffen zendmast in Veldhoven (foto: Noël van Hooft). vergroot

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.