Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Marianne (95) zwemt per ongeluk drie records: 'Ik ga door tot ik 100 ben'

Rustig van haar oude dag genieten is er voor Marianne Maandonks uit Eindhoven niet bij. De 95-jarige zwom deze week per ongeluk drie records in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion. Ze pakte de 200 meter schoolzwemmen, de 100 meter rugzwemmen en ook nog eens de 50 meter vrije slag in de categorie 95-plus. “Ik ben blij dat ik dit nog kan.”

Met ongekende kracht zet de kwieke Marianne zich af op de startblokken in het zwembad aan de Antoon Coolenlaan. Na een flinke duik begint ze aan een paar banen rugslag. “Met zwemmen spoel je alle zorgen van je af! Het water geneest gewoon”, zegt ze terwijl ze zichtbaar geniet.

Vraag de krasse senior niet welke records ze precies heeft gezwommen. “Ik heb geen idee meer”, lacht ze. “Ik zwem gewoon en een ander houdt het bij.” Eerlijk is eerlijk: concurrentie is er nauwelijks in de categorie 95-plus bij het Eindhovense zwembad. Maar toch: op zo’n hoge leeftijd is het een heel knappe prestatie.

“Een paar honderd treden op en neer, elke dag”

Marianne begon op haar 78e met wedstrijdzwemmen. Dat ze nu nog snel kan zwemmen is haast een wonder, want door corona was trainen anderhalf jaar niet mogelijk. Het zwembad ging immers dicht. Een pandemie meer of minder houdt Marianne blijkbaar niet tegen. In haar seniorenflat ging ze helemaal los om fit te blijven. “Een paar honderd treden op en neer, dat deed ik elke dag”, zegt ze trots.

"Jij bent onze kampioen."

Haar dochter Monique Lemaire deelde de prestatie trots op sociale media: “Ze staat volop in het leven omdat zij gelooft in niet zeuren maar doorzetten”, zo schreef ze. “Ik besef dat ze een dosis geluk heeft gehad om op deze manier oud te mogen worden. Maar met alleen geluk kom je er niet. Ik ben trots op jou, jij bent onze kampioen!”

Niet alleen in het zwembad raast Marianne heen en weer. Ze doet mee aan een toneelproject, doet vrijwilligerswerk en ook heeft ze een mobieltje en tablet. “Heel handig voor ons als drukke dochters”, lacht Monique.

Marianne blijft drie keer per week heen en weer zwemmen in het zwembad. “Tot de honderd wil ik zeker doorgaan, als ik zo oud mag worden. Ik blijf doorzwemmen en ik blijf cursussen volgen.” Ze roept andere ouderen op om hetzelfde te doen. “Blijf nieuwsgierig naar het leven.”

Marianne (95) en haar favoriete badmeester (foto: Raymond Merkx). vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.