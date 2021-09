Brand in glasfabriek in Dongen houdt brandweer hele nacht bezig

Aan de buitenkant was geen rook of vuur te zien (foto: Jeroen Stuve/SQ Vision) vergroot

In een glasfabriek in Dongen heeft woensdagnacht een grote brand gewoed. De brand woedde onder andere in een oven en was door de enorm hoge temperaturen lastig te bestrijden.

Janneke Bosch Geschreven door

De brandweer rukte tegen tien uur woensdagavond uit voor een brand in de glasfabriek aan de Eindsestraat in Dongen. Aan de buitenkant van het pand was niets te zien van de rook of het vuur. Dat kwam omdat de brand onder meer in een oven woedde, waar glas in gesmolten wordt.

Glas koelen

De brand werd opgeschaald naar zeer grote brand, om meer brandweereenheden in te kunnen zetten. Omdat de temperaturen binnen zo hoog opliepen, moesten brandweerlieden elkaar op tijd kunnen aflossen. Er werden vier brandweereenheden ingezet om het vuur te bestrijden en het glas te koelen.

De brandweer is tot diep in de nacht met de brand bezig geweest. Ook andere hulpdiensten waren aanwezig, ter ondersteuning.

Mensen in de omgeving die toch last hadden van de rook werd geadviseerd ramen en deuren te sluiten.

