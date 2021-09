Motorrijder raakt gewond bij botsing in Oss

Bij een aanrijding op de Nieuwe Hescheweg in Oss is donderdagochtend een motorrijder gewond geraakt.

Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Nieuwe Hescheweg en de Titus Brandsmalaan. Een auto en de motorrijder kwamen met elkaar in botsing. De motor raakte de auto in de flank. De motorrijder vloog door de klap van zijn motor en over de motorkap van de auto heen. Hij belandde aan de andere kant van de wagen op het wegdek.