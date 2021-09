Dag na bekladding is regenboogbankje in Breda wéér besmeurd

Donderdagochtend bleek het bankje in het Valkenbergpark wéér beklad. vergroot

Nog geen dag na de vierde bekladding is het regenboogbankje in het Park Valkenberg in Breda wéér besmeurd met een zwarte substantie. Dinsdagnacht was het ook al raak, woensdag werden de vlaggen schoongemaakt. De nacht erop was het voor de vijfde keer in korte tijd raak.

De vlaggen waren net terug van een schoonmaakbeurt, nadat er in juli hetzelfde was gebeurd. De gemeente haalde de vlaggen weg om ze schoon, gladder en steviger te maken. Hierdoor zouden ze makkelijker schoon te maken zijn, maar dat bleek bij de vierde bekladding toch lastig. Het goedje dat dinsdagnacht over de vlaggen werd gegooid, mengde zich in de verflaag op de bank.

Diversiteitsorganisatie BO Diversity raakte erg ontdaan van de bekladdingen. "Het was te verwachten", zei Jip Kuijper van BO Diversity woensdag. "Toch hadden we het niet zo snel verwacht. We voelen ons door deze acties weggejaagd, maar we laten ons niet wegjagen."

Zo zagen de vlaggen eruit na de bekladdingen van dinsdagnacht (foto: SQ Vision). vergroot

Wie er achter de bekladdingen zit, is niet duidelijk. In het park zijn wel bewakingscamera's, maar door onderbezetting bij de politie zou het moeilijk zijn om de beelden in de gaten te houden.

Het bankje staat sinds oktober 2020 in het park als opvolger van het regenboogfietspad. BO Diversity overlegt met de gemeente en de politie over een oplossing, liet de diversiteitsorganisatie woensdag weten.

