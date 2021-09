Yvon vindt het vreselijk dat haar zoon van 26 tussen bejaarden moet wonen

Yvon en Sam in de kamer van Sam in Woonzorgcentrum Elisabeth in Goirle (foto: Jan Peels) vergroot

Sam Mondi heeft een ernstig ongeluk gehad waaraan hij hersenletsel heeft overgehouden (NAH). Hij is pas 26 jaar oud en woont nu in een verpleeghuis in Goirle waar verder alleen bejaarden wonen. Moeder Yvon vindt het verschrikkelijk. In Landpark Assisië, in Biezenmortel, wil ze een woonplek voor Sam bouwen.

"Ze doen hun best hier", zegt zijn moeder Yvon Smeier in de kamer van Sam in Woonzorgcentrum Elisabeth. "Maar ze kunnen niet veel met Sam omdat er ook tekort aan personeel is."

Sam hoort het aan en reageert door af en toe zachtjes te knikken. Na het ongeluk kan hij niet meer praten, nauwelijks bewegen en zit hij in een rolstoel of ligt hij in bed. "Er is hier geen revalidatie, het is een beetje pappen en nathouden. Niet dat ze niet willen maar de expertise voor jongeren zoals Sam is er niet", zegt Yvon.

"Ik vecht als een leeuwin voor m'n kind."

Sam was net zijn eigen bedrijf begonnen als stratenmaker toen hij op 2 oktober 2019 op zijn motor werd aangereden door een automobilist die geen voorrang gaf. Hij raakte levensgevaarlijk gewond en lag een half jaar in coma.

Toen daarna de revalidatie niet snel genoeg vooruitgang opleverde, kwam hij in februari van dit jaar in het woonzorgcentrum in Goirle terecht."Ik vecht als een leeuwin voor m'n kind en wil dat Sam alles krijgt zodat er mogelijk nog een beetje verbetering in de situatie kan komen. Ik ga twee keer per week met hem naar Antwerpen. Sam krijgt daar met een robot training zodat hij met ondersteuning zijn benen kan bewegen", vertelt Yvon.

In het woonzorgcentrum is ook het budget niet toereikend voor de specialistische therapie voor Sam. "Maar het belangrijkste is dat Sam hier niet thuishoort. Hij is met zijn 26 jaar de jongste. De andere bewoners zijn 55 of ouder."

"Het is heel belangrijk dat Sam met leeftijdgenoten kan samenwonen."

Samen met Willem Leermakers wil Yvon een woonplek opzetten waar Sam samen met zo'n 14 andere jongeren met niet aangeboren hersenletsel (NAH) kan wonen. Willem heeft al eerder soortgelijke woongroepen opgezet voor jongeren met autisme. "Ik ben zo geraakt door het verhaal van Sam dat ik iets voor hem en andere jongvolwassenen met NAH wil doen", vertelt Willem.

"Het is heel belangrijk dat Sam met leeftijdgenoten kan samenwonen en niet zoals hier tussen half acht 's avonds en half tien in de ochtend stil in zijn bed ligt. Er mag vooral ook lekkere muziek aan en zo", vertelt Yvon.

"Voor Sam moet echt een betere oplossing gevonden worden."

Een naam hebben ze al 'Villa Samsam' en er zijn ook al gesprekken met Landpark Assisië in Biezenmortel. "Een plek hebben we al, maar we zoeken nog wel een investeerder die mee wil doen", zegt Yvon. "En als er een investeerder met een stuk grond ergens anders in de buurt zich meldt, kan dat ook nog", vult Willem aan.

"Het is verschrikkelijk wat er gebeurd is, maar je moet er mee dealen", zegt Yvon. "Voor Sam moet echt een betere oplossing gevonden worden want als hij hier nog heel lang zo moet wonen, dan neem ik hem mee naar huis in Den Bosch."

