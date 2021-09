Ook ellende op A16: meerdere vrachtwagens botsen bij knooppunt Galder

Meerdere vrachtwagens zijn donderdagmiddag op elkaar gebotst op de A16, ter hoogte van knooppunt Galder. Het ongeluk gebeurde in de richting van Rotterdam. Niemand is gewond geraakt, meldt een politiewoordvoerder.

Het verkeer wordt over de vluchtstrook geleid, meldt de ANWB. De verwachting is dat de weg donderdagavond rond zes uur wordt vrijgegeven. Omrijden kan via de A12 en A4.