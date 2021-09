Ook ellende op A16: meerdere vrachtwagens botsen, traumahelikopter onderweg

Foto: SQ Vision. vergroot

Meerdere vrachtwagens zijn donderdagmiddag op elkaar gebotst op de A16, ter hoogte van knooppunt Galder. Het ongeluk gebeurde in de richting van Rotterdam. Het is niet duidelijk of er iemand gewond is geraakt.

Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, zijn opgeroepen om hulp te verlenen. Weggebruikers moeten vanaf de Belgische grens rekening houden met een halfuur vertraging.

Het verkeer wordt over de vluchtstrook geleid, meldt de ANWB. Op de A2 bij Eindhoven gebeurde donderdagmiddag ook een ongeluk met meerdere vrachtwagens. Twee inzittenden van een camper die bij het ongeluk was betrokken zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Foto: SQ Vision. vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.