Motorrijder gewond bij botsing in Overlangel

Een motorrijder is donderdagmiddag gewond geraakt bij een botsing met een auto in Overlangel. Het ongeluk gebeurde rond kwart over twee op de Maasdijk. De motorrijder is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht.

Beide bestuurders reden in de richting van Grave. De automobilist wilde volgens een ooggetuige vanaf de dijk een straat beneden inrijden. De motorrijder zou dit niet hebben gezien en botste vervolgens op de zijkant van de auto.

De bestuurder van de auto raakte niet gewond, maar was wel flink geschrokken. Hoe het ongeval precies kon gebeuren wordt nog onderzocht door de politie.

