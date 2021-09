Joey gewond na ongeluk tijdens Mercedes-proefrit: 'Lig hier als kasplantje'

Foto: Iwan van Dun/SQ Vision Foto: Iwan van Dun/SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/2 Foto: Iwan van Dun/SQ Vision

Een proefrit in een Mercedes liep woensdag traumatisch af voor Joey Willems (28) uit Roosendaal. Hij belandde onder de aanhangwagen van een tractor en raakte gewond. Donderdagochtend is Joey ontslagen uit het ziekenhuis, maar hij kan nauwelijks nog bewegen. "Ik lig nu als een kasplantje op bank en blijf de heftige beelden maar voor me zien."

Het ongeluk gebeurde nog geen tweehonderd meter van de autodealer in Waalwijk vandaan. "Ik reed net de showroom uit om een rondje te gaan rijden, maar ben niet verder gekomen dan de tweede bocht", herinnert Joey zich.

"Ik reed op de buitenste ring van de rotonde en de tractor op de binnenste. Uit het niets zag ik links opeens een aanhangwagen op me afkomen. Die klapte op mijn motorkap. Het was secondewerk: ik had geen tijd om te remmen of uit te wijken."

Ook de eigenaar van het bedrijf waar de bestuurder van de tractor voor werkt, denkt dat de schuld waarschijnlijk bij hen ligt: "Technisch was alles ermee in orde, maar hij is op zijn kant beland". Waardoor dat gebeurde, weet hij niet.

"Ik was zo ver heen, dat ik niet meer kon reageren."

Voordat Joey het wist, zat hij bekneld in de auto. "Ik kon niet meer bewegen. Maar die Mercedes heeft gelukkig een functie die meteen alarmdiensten inschakelde na het ongeluk. Iemand van de noodlijn is toen tegen me gaan praten en vroeg of ik een ambulance nodig heb, maar ik was zo ver heen, dat ik niet kon reageren."

Een vrouw die achter hem reed, had het ongeluk zien gebeuren. "Ze kwam naar me toe en sprak tegen me, om te kijken of ik nog reageerde. Daarna ging ze in gesprek met de vrouw op de intercom. Al snel kwamen de politie, ambulance en brandweer."

Door de harde klap die hij Kreeg, viel Joey flauw. "Degene op de intercom bleef tegen me praten en zorgde dat ik na het bijkomen niet nog een keer flauwviel. Maar ik viel weer weg. Toen ik later bijkwam, lag ik in de ambulance. Er stonden allemaal mensen om me heen." Joey werd naar het ziekenhuis gebracht.

"Het had niet veel gescheeld of ik was zo plat als een dubbeltje geweest."

Donderdagochtend mocht hij weer naar huis. Hij ligt nu op de bank met allerlei verwondingen. "Naar omstandigheden ben ik er goed vanaf gekomen, want ik ben niet dood. Het had niet veel gescheeld of ik was zo plat als een dubbeltje geweest. Maar ik lig nu als een kasplantje op de bank. Mijn nek is naar de klote, mijn onderrug ook. Ik heb kneuzingen in mijn linkerarm en linkerbeen en een zware hersenschudding. Ik ben bijna niet in staat om te bewegen. Gelukkig had ik geen interne bloedingen, daarvoor mag ik in mijn handen knijpen", vertelt Joey.

Veel tijd om te bevatten wat er is gebeurd, heeft Joey nog niet gehad. Maar dat hij zwaar geschrokken is van het ongeluk, dat is zeker. "Het was zo heftig. Ik krijg de beelden niet meer uit mijn hoofd. Vannacht heb ik ook geen oog dicht kunnen doen. Door die hersenschudding ben ik er ook niet helemaal meer bij met mijn kop."

Wat er gebeurt met de bestuurder van de tractor en de kosten voor de auto, weet Joey niet. "Volgens mij moet de politie nog getuigen spreken, maar ik moet komende week eerst herstellen. Wat de mensen van de showroom gaan doen weet ik ook niet. Dat zal wel verzekeringswerk zijn. Of ik zelf vervolgstappen neem, weet ik nog niet. Dat wacht ik nog even af."

