Tiny (90) kijkt vanuit voortuin op golftoernooi: 'Veel kwallen gezien'

Tiny Michels (90) uit Cromvoirt heeft de komende dagen het beste plekje voor golftoernooi Dutch Open: vanuit haar voortuin kijkt ze uit op de ingang. En daar heeft ze veel plezier in. "De grootste kwal slaat tegen d'n kleinste bal", grapt ze terwijl ze buiten op haar bankje kijkt naar alle rumoer op straat.

Ista van Galen & Eva de Schipper Geschreven door

Van 16 tot en met 19 september is de Dutch Open in Cromvoirt, het meest prestigieuze golftoernooi van Nederland. Het dorp waar Tiny geboren en getogen is, staat helemaal op z'n kop. De Bernardus golfbaan voor haar huis is namelijk veranderd in een groot evenemententerrein.

"Ik heb wel het duurste toegangskaartje van allemaal."

"Dit is het mooiste plekske van heel het durp", zegt ze tevreden. Tiny zit vaak buiten om te kijken naar alles wat er gebeurt. "Misschien is het een rare vergelijking, maar als er vroeger op zondag een mis was, dan dromden de mensen door de straten. Nu heb je dat hier ook weer door het toernooi. Het voelt dus net weer een beetje als vroeger."

Dat er de komende dagen tienduizenden mensen voorbij haar deur komen vanwege een groot golftoernooi, vindt Tiny dan ook geweldig. "Het is ongelofelijk druk. Zoiets maak je niet snel mee. Ik zie van alles voorbijkomen, zoals dure auto's. Je betaalt aardig wat voor een kaartje hier he. Maar golfen is ook niet goeikoop. Ik heb wel het duurste toegangskaartje van allemaal, als je begrijpt wat ik bedoel", grapt de 90-jarige.

"Ik heb al heel wat kwallen voorbij zien komen hier."

"Maar ik zit wel lekker op de eerste rang. Met koffie en thee gratis erbij, al moet ik het wel zelf zetten. Maar daar geniet ik van. En ik kan naar mijn eigen toilet. Da's ook belangrijk he, als je ouder wordt."

Met de sport zelf, heeft Tiny overigens niks. "Ze zeggen wel eens: de grootste kwal slaat tegen d'n kleinste bal. Maar dat moet je niet erin zetten hoor... Ik heb al heel wat kwallen voorbij zien komen hier", lacht Tiny. "Maar niet iedereen. Mijn schoonzoon golft ook, en dat is bepaald gene kwal hoor."

Zelf heeft ze dan ook nog nooit gegolfd. "Alleen met een bezem tegen een bal, als die in de weg lag of zo. En tegen m'n kat. Als die voor mijn voeten loopt, golf ik ook wel eens", zegt ze met een brede lach op haar gezicht.

