Hele donderdagavond problemen met treinen door grote storing

Op verschilleden trajecten is er storing. vergroot

Het treinverkeer was donderdagavond flink ontregeld nadat er eerder op de dag een storing was in de verkeersleidingsposten van de spoorwegen. Het treinverkeer in Nederland kwam door de storing bijna volledig stil te liggen en werd daarna slechts beperkt opgestart. Ook op Brabantse stations strandden reizigers hierdoor. "Ik zit vast in Den Bosch", meldde reiziger Sjoerd Kocken.

De kritiek op de NS was niet van de lucht nadat werd gemeld dat 'door veel logistieke aanpassingen in inzet van treinen en personeel het treinverkeer de rest van de avond niet meer volgens plan zou verlopen'. Reizigers werd gevraagd hun reis uit te stellen.

'Hoe dan?'

"Lekker dan. Mijn zoon staat in Geldermalsen en moet naar Eindhoven. Hoe dan?", vroeg Erik Duin zich af op Twitter. Verschillende mensen riepen elkaar op een lift aan te bieden. Zo vroeg Chris Hupkes: "Durf te vragen: we hebben een lift nodig van Utrecht Centraal naar Den Bosch, omdat de treinen niet rijden."

Reizigers wachten op station Breda. (foto: Eva de Schipper). vergroot

Esselyn Jonk bood juist haar hulp aan. "Mochten gestrande PSV-supporters in Den Bosch vastzitten, er kunnen er twee meerijden naar Eindhoven!", zo meldde ze behulpzaam.

Gerda van Hoorne was gestrand in Roosendaal. "Zoveel onzekerheid! Wanneer gaat die trein nou rijden?", vroeg zij zich af. "Blijf moedig en het komt allemaal goed", besloot ze.

Geen communicatie mogelijk

Door de storing was er geen communicatie mogelijk tussen de verkeersleiding en de machinisten in de treinen. Vanwege de veiligheid werd er daarom voor gekozen het treinverkeer stil te leggen. "Zoiets doen we gecontroleerd. Treinen reden door tot het eerstvolgende station", vertelde een woordvoerder tegen Omroep Brabant.

De telefoniestoring werd rond halfzeven opgelost. Vanaf zeven uur werd het treinverkeer beperkt opgestart.

