Springkussens voor volwassenen: 'Nu kun je zelf weer eens kind zijn'

Niet meer aan de kant wachten tot je kinderen klaar zijn met springen, maar zelf meedoen. Bij Bounce Valley in Breda kun je je vanaf deze vrijdag ook als volwassene naar hartenlust uitleven op allerlei springkussens. Eventueel samen met je kroost. "Ik voel me hier weer helemaal kind!"

"Of je nou 18, 38 of 88 jaar oud bent, lol maken mag op elke leeftijd", benadrukt Micha Reij van Bounce Valley. "En hier kun je dat doen."

Eindeloos wachten

Normaal gesproken wachten ouders tijdens een kinderfeestje in een springkussenpaleis eindeloos tot hun kinderen zijn uitgespeeld. Maar in het Bredase springkussenpaleis - naast de kunstijsbaan - hoeft dit dus niet meer. "Hier hoef je je niet in te houden en kun je zelf ook los. Actief meedoen." Dat hier voldoende animo voor is, bleek donderdagavond tijdens een proefavond alleen voor volwassenen.

"Vrienden van mij zagen op Facebook de oproep aan volwassenen om zich aan te melden voor deze avond", vertelt een vrouw. "Toen dachten wij: laten we dit eens doen. Het is superleuk, echt heel gaaf. Ik had niet verwacht dat ik dit zo leuk zou vinden. Normaal gesproken ga je met kinderen naar zo'n springpaleis, nu ben je even zelf het kind."

Uitdagen

Dat voelt helemaal niet gek, benadrukt ze. "Normaal gesproken zou ik graag meedoen met de kinderen. En hier heb je banen waar je echt uitgedaagd wordt als volwassene. Of waar je het tegen elkaar kan opnemen in een challenge. Supertof om je kinderen hier te kunnen uitdagen. Of je vrienden of familieleden. Of leden van je sportteam, want conditioneel word je hier ook echt op proef gesteld."

Ook een andere vrouw twijfelde geen moment toen ze las over de mogelijkheid om donderdag gratis een uurtje te komen springen. "Ik dacht meteen: top!" Haar dochters waren wel wat jaloers op haar. "Die wilden dit ook. Dus ik kom zeker een andere keer terug, mét hen."

Ze raadt andere volwassenen dan ook aan dit springpaleis ook eens uit te proberen. "Dit houdt je jong, je voelt je weer even helemaal blij!"

App ons!

