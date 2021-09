Vertel ons wie voor jou de Brabander van het Jaar 2021 is

Wie is voor jou de Brabander van het Jaar 2021? vergroot

De Brabander van het Jaar is iemand die altijd vrijwillig voor anderen klaar staat. Die alles aan de kant zet om een ander te helpen of ingrijpt als iemand in nood is. Ken jij zo iemand? Geef diegene dan nu op. Uit alle inzendingen kiezen wij vijf genomineerden, die we in het zonnetje gaan zetten in de Efteling.

Imke van de Laar

Wil jij iemand nomineren voor de titel Brabander van het Jaar? Stuur dan een mail naar [email protected]. Vermeld daarin de naam en woonplaats van de kandidaat die je wilt voordragen en leg uit waarom diegene de enige echte 'Brabander van het Jaar 2021' is. Vergeet ook je eigen gegevens niet, want als jouw kandidaat wordt genomineerd, dan nemen wij contact met je op.

De vijf genomineerden worden een hele dag in de watten gelegd in de Efteling. Daar zal ook bekend worden gemaakt wie zich de Brabander van het Jaar 2021 mag noemen.

Wens van overleden dochter

Vorig jaar kwamen er honderden aanmeldingen binnen. Uiteindelijk ging Petra de Jager uit Zevenbergen er met de titel vandoor. Petra laat de wens van haar overleden dochter Prisca uitkomen door ieder jaar met kerst boodschappenpakketten uit te delen aan mensen die nauwelijks iets te besteden hebben.

Prisca was pas 17 toen ze samen met haar vader Remco om het leven kwam bij een motorongeluk. Twee maanden daarvoor had ze tegen haar moeder gezegd dat ze later met kerst iets goeds wilde gaan doen voor mensen die het moeilijk hebben.

Petra: "Zover is het helaas nooit gekomen. Dus besloot ik namens haar rond de kerstdagen boodschappenpakketten uit te gaan delen. De Prisca Christmas Actie. Dat was haar wens. Zo jammer dat ze het zelf niet waar heeft kunnen maken." Petra was vereerd dat zij de meeste stemmen heeft gekregen. "Ik weet zeker dat Prisca heel trots vanaf haar wolkje naar beneden kijkt."

Petra de Jager uit Zevenbergen is de Brabander van het Jaar 2020 vergroot

Kandidaten aanmelden kan tot 1 november. Op eerste kerstdag maken we bekend wie de Brabander van het Jaar 2021 wordt.

