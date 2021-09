Zo druk is het nu op de Brabantse wegen

Het aantal auto's op de Brabantse snelwegen is na een kleine dip in de zomer aan een snelle opmars bezig. Uit een steekproef van Omroep Brabant blijkt dat er steeds meer auto's op de weg zijn, en met de aankondiging dat het thuiswerkadvies soepeler wordt, zal dat de komende weken niet snel minder worden.

Omroep Brabant volgt sinds het begin van de coronacrisis de verkeersdrukte met data van de NDW (Nationale Databank Wegverkeersgegevens). We kijken naar vier belangrijke snelwegen in onze provincie:

Het gemiddelde aantal auto's op deze wegen was afgelopen woensdag 93 procent van het aantal vóór de coronacrisis. De rust die we tijdens de eerste en tweede lockdown hadden, ligt inmiddels ver achter ons:

De drukte op de weg is ook terug te zien in het aantal ongelukken, afgelopen week ging het meerdere keren mis op onder meer de A2 en de A16. Ook waren er weer volop files.

De vraag is in hoeverre dat aan de ongelukken te wijten is. Volgens verkeersdeskundigen zorgt namelijk een kleine afname van het verkeer al voor veel minder files. Als het verkeer de komende weken weer naar hetzelfde niveau als vóór de crisis stijgt zullen we weer aan de files moeten wennen.