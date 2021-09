Wietrokende wegpiraat aangehouden op de N279 bij Berlicum

Een 31-jarige man is vrijdagmiddag opgepakt op de N279 bij Berlicum. Dat meldt de politie. De automobilist reed 40 kilometer per uur te hard en rookte ook nog eens wiet tijdens zijn rit.

Een speekseltest wees uit dat hij bovendien onder invloed was van cocaïne. De man krijgt in elk geval een rijverbod van 24 uur.

De man is daarmee nog niet gestraft voor de snelheidsovertreding. Hij kan een geldboete krijgen. Als blijkt dat hij vaker in de fout is gegaan, moet hij voor de rechtbank verschijnen.