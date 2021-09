Verkeersinfarct rond knooppunt Hooipolder door ongelukken

De files liepen enorm op rond Knooppunt Hooipolder door diverse ongelukken. Zo stond er op het hoogtepunt ruim anderhalf uur file tussen Breda en Hank door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht.

En rondom het knooppunt is er nog meer ellende. De A27 is dicht tussen Oosterhout en de brug over het Wilhelminakanaal richting Breda. De oorzaak is volgens Rijkswaterstaat een ongeluk met meerdere voertuigen.