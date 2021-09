Coronanieuws: 220 coronabesmettingen erbij in Brabant

13.30

Het aantal mensen met een coronabesmetting in de Nederlandse ziekenhuizen, is de afgelopen 24 uur wat afgenomen. Er liggen zaterdag in totaal 551 patiënten in het ziekenhuis met Covid-19. Dat zijn er 15 minder meer dan vrijdag, is te lezen in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Vrijdag lagen er 566 coronapatiënten in de ziekenhuizen