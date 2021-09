Coronanieuws: 'Oostenrijkse wintersportplaatsen coronaproof'

10.47

Van de ruim 2600 medewerkers van sociale werkvoorziening Ergon in Eindhoven is naar schatting negentig procent gevaccineerd. Dit getal kan verder omhoog, is de overtuiging. Maar dan moet de GGD wel op locatie komen prikken. De stap naar de vaccinatielocaties in Eindhoven en Helmond is voor sommige medewerkers echt te groot, zegt Ergon-woordvoerder Thijs Franssen in het ED. Volgens hem willen ze wel, maar durven ze niet naar zo'n grote GGD-vaccinatiehal, met allemaal mensen die ze niet kennen.